В Сунтарском улусе почтили память поэта Леонида Попова

Сегодня, 14 августа исполнилось 100 лет со дня рождения Леонида Попова, якутского писателя, народного поэта Якутии, талантливого переводчика.

Накануне в его родном алаасе на озере Харба земляки почтили память любимого поэта. На алаасе от семьи Поповых остались тойон сэргэ и останки навеса для коней. 10 лет назад, к юбилею поэта был установлен памятный знак.

СПРАВКА

Леонид Попов родился 14 августа 1919 года в Арылахском наслеге Сунтарского улуса Якутской области в семье учителя. Образование получил в Якутском педагогическом институте и на Высших литературных курсах при Литературном институте им. А. М. Горького. Работал в Якутском книжном издательстве и в журнале «Хотугу сулус».

Первые произведения Попова были напечатаны в 1937 году. Отдельным изданием сборник его стихов о Великой Отечественной войне «Күүтэбин көрсүһэр күннэри» (Жду дней встречи) впервые вышел в 1943 году. Перу Попова принадлежат поэтические сборники «Истиҥ сүрэхтэн» (От всего сердца), «Хоптолор» (Чайки), «Хаамыах халыҥ хаарынан» (Идём по снежной целине). Наибольшую известность получили поэма Попова «Ырыа буолбут олох» (Жизнь, ставшая песней; о Герое Советского Союза Ф. К. Попове) и поэма «Мин республикабар» (Моей республике). Добытчикам алмазов посвящена пьеса Попова «Түбүктээх сынньалаҥ» (Беспокойный отдых).

Попов перевёл на якутский язык «Тараса Бульбу» Н. Гоголя, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого и «Молодую гвардию» А. Фадеева, стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, В. Маяковского и др.

Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького[2]. Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.