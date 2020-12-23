В Сунтарском улусе открылся модульный ФАП



23 декабря в с. Толон Сунтарского улуса в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).Первый фельдшерско-акушерский пункт в с. Толон начал свою работу в 1959 году с тремя койко-местами для пациентов. Со временем здание пришло в негодность. В последние годы больница находилась в муниципальном здании и жители села ездили в райцентр либо в с. Эльгяй для получения медицинского обслуживания.

Новый ФАП будет обслуживать население в улучшенных условиях, где проживает около 116 человек. Помимо фельдшерского приёма пациент сможет сдать здесь ряд экспресс-анализов, пройти первый этап диспансеризации, сделать прививку и многое другое. В ФАПе по графику будут проводиться плановые медицинские осмотры с участием узких специалистов, организуется приём участковых врачей — терапевта и педиатра. Это обеспечивает сельскому пациенту доступность и высокое качество медицинской помощи.

На торжественном открытии присутствовали глава Сунтарского района Анатолий Григорьев, заместитель главного врача Сунтарской ЦРБ Константин Павлов и глава СП Толонский наслег Андрей Павлов.

Глава района Анатолий Григорьев поздравил жителей села с открытием ФАПа в это непростое время, связанное с ковидной инфекцией, когда работа медицинского учреждения в каждом селе реально сможет помочь и предупредить различные болезни. Также во время торжественного открытия Анатолий Григорьев, за долголетний и добросовестный труд и весомый вклад за развитие медицины вручил звание «Почетный ветеран Сунтарского улуса» Марие Прокопьевой, проработала в медучреждении с. Толон более 30 лет.

