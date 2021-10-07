07.10.2021
17:41
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Якутия

В Сунтарском улусе откроют соляные комнаты

В детских садах  «Ньургуһун» и «Солнышко» в Сунтарском наслеге по инициативе Алексея ИГНАТЬЕВА (ген. директор «Солевой компании») в скором времени откроются соляные комнаты из экологически чистой соли местного производства Кемпендяйской солевой компании, перспективный проект поддержал глава МР «Сунтарский улус (район)»  Анатолий ГРИГОРЬЕВ и из местного бюджета выделили средства, сегодня с  начальником управления образования Альбертом ИВАНОВЫМ на местах ознакомились о ходе выполненных работ. На данный момент в детском саде «Солнышко» работы по установке покрытии от пола и до потолка соляными блоками завершена на 80%, на объекте из компании «Твой мастер соль» работу ведет Иван АБРАМОВ из города Кемерово.

Как сообщил генеральный директор Кемпендяйской солевой компании Алексей Игнатьев, до конца этого года в Сунтарском улусе планируется открыть в общем 4 соляные комнаты.

Источник: Пресс-служба администрации МР «Сунтарский улус (район)»
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