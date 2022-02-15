В Сунтарском улусе объявлен траур

В связи с трагическим событием в Сунтаре глава улуса Анатолий Григорьев объявил день траура. 16 февраля на административных зданиях приспустят государственные и улусный флаги, будут отменены все мероприятия в районных учреждениях культуры. Следком Якутии возбудил уголовное дело по трагедии в Сунтаре

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