15.02.2022
20:48
68
Якутия
В Сунтарском улусе объявлен траур
В связи с трагическим событием в Сунтаре глава улуса Анатолий Григорьев объявил день траура. 16 февраля на административных зданиях приспустят государственные и улусный флаги, будут отменены все мероприятия в районных учреждениях культуры.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://www.instagram.com/p/CZ-ya5HouQX/
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