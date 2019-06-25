По ватсапу распространяется фото белки необычного окраса. Сообщается, что жители села Илимниир Сунтарского улуса, собирая цветы, сфотографировали белку-альбиноса.
В это время года обычные белки меняют серый мех на коричневый.
Напомним что в музее Природы в селе Эльгяй Сунтарского улуса есть редкий экспонат – лиса-альбинос. И вот теперь объявилась белка-альбинос.
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По ватсапу распространяется фото белки необычного окраса. Сообщается, что жители села Илимниир Сунтарского улуса, собирая цветы, сфотографировали белку-альбиноса.
В Сунтарском улусе обнаружена белка-альбинос!
По ватсапу распространяется фото белки необычного окраса. Сообщается, что жители села Илимниир Сунтарского улуса, собирая цветы, сфотографировали белку-альбиноса.
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