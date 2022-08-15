В Сунтарском улусе нашли заблудившегося мужчину

14 августа в Службу спасения РС(Я) поступило сообщение о том, что в Сунтарском районе пропал пожилой мужчина. Со слов родных, он поехал с сыном на сенокос в урочище на расстоянии 10 км от населенного пункта Кюкяй. На следующий день после покоса, 13 августа, мужчина направился на конебазу, расположенную в 2 км от сенокосных угодий, но не дошел, заблудившись в лесу.

Незамедлительно под руководством спасателя Службы спасения РС(Я) были организованы поисковые работы: сформированы несколько поисковых групп из числа местного населения и сотрудников полиции. Всего были задействованы 25 человек и 4 единицы техники.

Сегодня, 15 августа одна из поисковых групп на вездеходе в составе трех местных жителей обнаружила заблудившегося мужчину с собакой в лесном массиве в 12 км от села Кюкяй Сунтарского района. Состояние мужчины удовлетворительное.

«Зачастую люди теряются в незнакомой местности, а также пожилые, граждане, имеющие проблемы со здоровьем. Поэтому важно проявлять внимание к своим близким, особенно к возрастным, имеющим различные заболевания, не отпускать их одних в лес без сопровождения. Если даже вы отправляетесь вместе, проконтролируйте, чтобы у них обязательно были с собой необходимые медикаменты, заряженный мобильный телефон, небольшой запас еды и воды.

В случае, если ваши родные не вернулись домой в указанный срок, как можно скорей сообщайте в оперативные службы о пропаже людей.

Собираясь в лес, обязательно предупредите родственников, близких, в каком направлении идете, ориентировочное время возвращения. Одевайтесь по погоде, в одежду ярких расцветок, чтобы выделяться на фоне естественного фона.

Если вы поняли, что заблудились, мобильной связи нет, элементарных знаний по определению направления тоже, то не плутайте — вы лишь впустую потратите драгоценную энергию, а оставайтесь на одном месте — вас так скорее отыщут», — рекомендует спасатель Службы спасения РС (Я) Артем Яковлев.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС(Я): (4112) 45-90-19.