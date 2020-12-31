В Сунтарском улусе детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

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30 декабря, в канун нового года в администрации МР «Сунтарский улус» состоялось торжественное вручение ключей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Торжественную церемонию вручения ключей провел глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ, где присутствовали заместитель главы по социальной и имиджевой политике Гаврил ЕРЕМЕЕВ, руководитель отдела опеки и попечительства Гульнара ТРИФОНОВА и специалисты комитета имущественных отношений.

Стоит отметить, что жильё детям-сиротам предоставляются по договорам найма специализированного жилого помещения, срок действия которого составляет пять лет. По истечении этого срока принимается решение либо о заключение соцнайма, либо договор продлевается на новый срок.