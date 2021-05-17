В Сунтарском районе внедряют проект якутских разработчиков Unio



В нашем быстро меняющемся, неопределенном и нестабильном мире нам всем необходимо быть гибкими и готовыми изменить свой подход к работе в любой сфере. Как же действовать в таком режиме и какие современные технологии применяют работники муниципальных районов?

Своим опытом делится глава МР “Сунтарский улус” Анатолий Григорьев:

— Наша команда всегда ищет и применяет эффективные методы муниципального управления для повышения качества жизни населения улуса. Также принимаем активное участие в различных госпрограммах по всем направлениям. Исходя из спроса и предложений наших жителей, мы пришли к выводу, что необходимо внедрить площадку, где нужно проводить обмен мнениями между муниципальными служащими и населением, информировать о действиях работы администрации и вовлекать граждан в решение вопросов развития улуса. При этом сделать так, чтобы все это основывалось на принципах партнерства и открытого диалога. С этой целью стали сотрудничать с IT-компанией “Якстар”, которая разрабатывает умное мобильное приложение для муниципальных районов. Главное преимущество этого проекта в том, что он решает не только все вышеперечисленные задачи, но и дает возможность просматривать статистику по району, собирать большой объем данных, анализировать их и предпринимать необходимые действия для устранения существующих проблем.

Директор ООО “Якстар” Николай Осипов:

— IT-технологии определенно дают возможность взглянуть на вещи с новой точки зрения и, конечно же, упрощают нашу жизнь.

Когда жил в деревне, встретил много проблем: безработица, низкий уровень жизни, отдаленность т.д. Поэтому, всегда думал о том, как помочь своим родным, землякам и другим людям, живущим в населенных пунктах и решил разработать проект UNIO.