27.03.2020
12:12
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Происшествия

В Сунтарском районе в результате ДТП пострадал пассажир

По предварительным данным, 26 марта около  12 часов дня  на ФАД «Вилюй» 1023 км.+ 835 м. водитель 1975 г.р., управляя автомашиной  «Toyota Corolla Fielder» с одним пассажиром, не справившись с рулевым управлением, не учел метеорологические условия,  в результате совершил опрокидывание автомобиля  в левую сторону  вне проезжей части дороги.

В результате происшествия  пассажир — мужчина 1970 г.р. получил ушибы спины.

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Пострадавший в момент ДТП находился на переднем сиденье, не пристегнутый ремнем безопасности.

Водитель автомобиля «Toyota Corolla Fielder» имеет 17 лет стаж вождения, за текущий год к административной ответственности привлекался  по  статье 12.9 ч. 2 КоАП РФ (за превышение установленной скорости движения транспортного средства). В момент аварии был трезв, не пострадал, не был пристегнут ремнем безопасности.

Участок дороги, где произошло ДТП имеет  щебеночно-гравийное покрытие, дорога прямая со снежным накатом. Светлое время суток, температура воздуха было — 5С.

Госавтоинспекция Якутии напоминает водителям, что весной из-за постоянно выпадающих осадков в виде дождя  или мокрого  снега на дорогах образуется гололед. В связи с этим,  уважаемые водители,  строго соблюдайте скоростной режим, избегайте резких маневров и торможения,   без необходимости не меняйте полосы для движения. Важно соблюдать и увеличивать безопасную дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, особенно при движении в потоке.    

Не забудьте пристегиваться ремнями безопасности!  Будьте бдительны и аккуратны на дорогах республики!

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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