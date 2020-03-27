В Сунтарском районе в результате ДТП пострадал пассажир

По предварительным данным, 26 марта около 12 часов дня на ФАД «Вилюй» 1023 км.+ 835 м. водитель 1975 г.р., управляя автомашиной «Toyota Corolla Fielder» с одним пассажиром, не справившись с рулевым управлением, не учел метеорологические условия, в результате совершил опрокидывание автомобиля в левую сторону вне проезжей части дороги.

В результате происшествия пассажир — мужчина 1970 г.р. получил ушибы спины.

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Пострадавший в момент ДТП находился на переднем сиденье, не пристегнутый ремнем безопасности.

Водитель автомобиля «Toyota Corolla Fielder» имеет 17 лет стаж вождения, за текущий год к административной ответственности привлекался по статье 12.9 ч. 2 КоАП РФ (за превышение установленной скорости движения транспортного средства). В момент аварии был трезв, не пострадал, не был пристегнут ремнем безопасности.

Участок дороги, где произошло ДТП имеет щебеночно-гравийное покрытие, дорога прямая со снежным накатом. Светлое время суток, температура воздуха было — 5С.

Госавтоинспекция Якутии напоминает водителям, что весной из-за постоянно выпадающих осадков в виде дождя или мокрого снега на дорогах образуется гололед. В связи с этим, уважаемые водители, строго соблюдайте скоростной режим, избегайте резких маневров и торможения, без необходимости не меняйте полосы для движения. Важно соблюдать и увеличивать безопасную дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, особенно при движении в потоке.

Не забудьте пристегиваться ремнями безопасности! Будьте бдительны и аккуратны на дорогах республики!