В Сунтарском районе в ЧП с несовершеннолетним оказался виноват отец

24 апреля в 18:30 в с. Хордогой Сунтарского района 17-летний водитель, управляя мотоциклом «Восход», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП подросток с травмами головы был госпитализирован в центральную районную больницу. В момент происшествия он находился без мотошлема и других средств защиты. Права управления мототехникой пострадавший не имеет.

Сотрудниками ГИБДД в отношении несовершеннолетнего мотоциклиста составлены административные материалы за управление транспортным средством водителем, не имеющим права, управление незарегистрированным в установленном порядке транспортом и без мотошлема. Выяснилось, что мотоцикл принадлежит отцу мальчика. Ему выписан штраф в размере 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения. Кроме того, материалы по факту ДТП направлены в инспекцию ПДН для рассмотрения вопроса о привлечении родителей по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение ими обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Госавтоинспекция обращает внимание взрослых участников дорожного движения на необходимость контроля детей, исключения возможности их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запрета на управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения. Важно объяснить ребенку, к чему может привести опасное поведение на дороге. В мае на территории всей республики Госавтоинспекция проведёт операцию «Мотоцикл», направленную на предотвращение ДТП с участием водителей двухколёсного транспорта.

