15 июня первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников провёл очередное вечернее заседание оперативного штаба республики по охране лесов от пожаров.

По информации заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Алексея Агеева, по состоянию на вечер 15 июня на территории лесного фонда республики принимаются меры по тушению 10 лесных пожаров общей площадью пройденной огнем 24,7 тысяч га на территории 9 районов. На тушении пожаров задействовано 1 020 человек, 111 единиц техники. С начала суток обнаружено два лесных пожара на площади 19 га – ведутся работы по тушению.

В пределах десятикилометровой зоны действуют 7 лесных пожаров в Нюрбинском, Сунтарском, Верхневилюйском, Томпонском, Усть-Майском, Оймяконском и Мегино-Кангаласском районах. Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда зарегистрировано 175 пожаров общей площадью 80 125 га.

По информации заместителя начальника управления – начальника Гидрометцентра Якутского управления гидрометеослужбы Татьяны Маршалик, в ближайшие сутки ожидаются дожди в Алданском, Нерюнгринском и местами в Усть-Майском районах, а также умеренные дожди в колымо-индигирской группе улусов. В Сунтарском районе сегодня установился самый высокий класс пожароопасности – пятый. В Томпонском, Хангаласском, местами в Усть-Майском, Мирнинском сохраняется четвертый класс.

В ближайшие сутки в городе Якутске и его окрестностях также ожидается четвертый класс пожароопасности леса.

Первый вице-премьер поручил ускорить решение вопроса по использованию шести самолётов Ан-2 для работы по тушению лесных пожаров.