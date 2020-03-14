В Сунтарском отделении опровергли массовый выход из «Единой России»

Действительно, во время работы общественной приемной партии, жители Крестяхского и Эльгяйского наслегов выразили встревоженность по вопросу оптимизации сети штатов работников здравоохранения.

Руководством улуса совместно с минздравом был пересмотрен и согласован наиболее оптимальный вариант штатного расписания работников здравоохранения Эльгяйского и Крестяхского наслегов. Но приказом N 01-07/225 от 14.02.2020 г. Минздрава все было отменено.

Сунтарский улус при взаимодействии и поддержке правительства РС (Я), принимает активное участие в национальных проектах различных уровней, в федеральных и республиканских программах, проводится планомерная работа для социально-экономического, культурного развития улуса.

В последнее время в наслегах улуса введены в строй социально-культурные объекты, успешно проводится переселение из ветхого и аварийного жилья. Граждане осведомлены обо всем этом через средства массовой информации улуса, и народ относится с пониманием.

Представители руководства Сунтарского улуса и партии провели разъяснения среди жителей Крестяхского и Эльгяйского наслегов. По состоянию на 13 марта в исполнительный комитет Сунтарского местного отделения партии «Единая Россия» заявлений о выходе из состава партии не поступало.