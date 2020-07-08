В Сунтаре завершается строительство канализационно-очистного сооружения

8 июля под председательством первого заместителя главы Сунтарского улуса Николая Александрова прошло выездное совещание с руководством ООО «Саха-Фильтр» на строящемся канализационно-очистном сооружении в с. Сунтар. После рассмотрения вопросов, касающихся завершения строительства, ООО «Саха Фильтр» гарантировал подготовить коммерческое предложение в течении одной недели.

На текущий момент проделано работ в объеме 70%. В выездном совещании приняли участие: первый заместитель главы улуса Н.П. Александров, начальник отдела промышленности, развития инфраструктуры, чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны улуса М.В. Иванов, главный специалист отдела промышленности, развития инфраструктуры, чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны П.Р. Егоров, начальник МКУ «Комитет имущественных отношений» МР «Сунтарский улус (район)» С.К. Барамыгин и др.