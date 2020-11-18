18.11.2020
16:30
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Якутия

В Сунтаре строится детский сад на 240 мест

18 ноября глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев и сотрудники управления строительного комплекса Сунтарского района проверили ход строительства нового здания детского сада на 240 мест «Солнышко» в микрорайоне «РТС» с. Сунтар.


В ходе осмотра представитель генерального подрядчика ООО «Кинг-95» Сос Баржепетян доложил Анатолию Григорьеву, что на данный момент на объекте работают 55 строителей.

Ведутся внутренние и внешние работы по благоустройству и утеплению, по всему зданию осуществлена подача тепла. Ведутся штукатурные работы внутри здания. Все необходимые строительные и отделочные материалы имеются на месте. Часть технологического оборудования прибыла в Якутск и в декабре будет в Сунтаре. Общая строительная готовность объекта – 76,8%.


Анатолий Григорьев напомнил, что объект должен быть качественным и сдан в срок. Он дал поручение подрядчику и улусному управлению строительства об увеличении количества рабочих для внутренних работ.


Детский сад возводится в рамках реализации национального проекта «Демография» и федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет». Трёхэтажное здание детского сада строится за счёт средств федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

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Фото: Пресс-служба администрации МР «Сунтарский улус (район)»
Источник: Пресс-служба администрации МР «Сунтарский улус (район)»
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