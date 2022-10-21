21.10.2022
22:06
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Якутия

В Сунтаре «Спецназ добра» помогает семьям военнослужащих

Сегодня, 21 октября 2022 года, в Сунтарском наслеге для трех семей военнослужащих, в рамках добровольческого движения «Спецназ добра» коллектив администрации МР «Сунтарский улус» под руководством главы улуса Анатолия Григорьева оказали помощь в заготовке дров на зиму.

Так же в «Доме молодежи» завершили сбор приема гуманитарной помощи для мобилизованных. В нем по своей инициативе приняли участие все предприятия, общественные организации и население улуса. В скором времени гуманитарную помощь отправят в региональный штаб «МЫВМЕСТЕ».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Администрации МР «Сунтарский улус (район)»

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