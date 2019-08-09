В Сунтаре сгорел трансформатор

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

08 августа 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщений о возгорании мусора и травы: г. Якутск-1; Алданский район г.Томмот-1, Томпонский район, п. Хандыга-2. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

08 августа 2019 г. в 10.44 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль на ФАД 60 км в Хангаласском районе. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем повреждено колесо на площади 2 кв.м.. Причина, предположительно, резкое торможение. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

08 августа 2019 г. в 12.28 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит трансформаторная подстанция по улице Вилюйская в с. Сунтар Сунтарского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждено основание трансформаторной подстанции на площади 1,5 кв.м.. Причина, предположительно короткое замыкание кабеля. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

08 августа 2019 г. в 14.38 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная дача на улице Полевая в п. Пригород г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждена дача по всей площади. Общая площадь 30 кв.м.. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливается.

08 августа 2019 г. в 16.00 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит двухэтажный 12-ти квартирный жилой дом на улице Торговая в г. Томмот Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, горела кровля. В результате пожара огнем повреждена кровля дома и квартира № 3. Общая площадь 122 кв.м.. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

08 августа 2019 г. в 17.00 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит арочный гараж на улице Озерная в г. Олекминск Олекминского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 25 кв.м. Предположительная причина поджог, виновное лицо, ущерб устанавливается.

08 августа 2019 г. в 18.16 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит баллон с пропаном на улице Советская в г. Томмот Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел баллон. В результате пожара огнем поврежден баллон на площади 0,5 кв.м.. Причина предположительно неосторожное обращение с газовым оборудованием, виновное лицо, ущерб устанавливается.

08 августа 2019 г. в 21.26 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит забор на улице Чернышевского в с. Намцы Намского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел забор. В результате пожара огнем поврежден забор на площади 1 п.м.. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

08 августа 2019 г. в 23.26 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице Восточная в г. Мирный. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 2 кв.м.. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!