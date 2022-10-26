26.10.2022
14:00
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Якутия
В Сунтаре семьям мобилизованных раздадут дрова
В Сунтаре проведен субботник по заготовке дров для семей мобилизованных граждан, пожилых и малообеспеченных семей.
В рамках добровольческого движения «Спецназ добра», под руководством Главы Сунтарского улуса, секретаря Сунтарского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолия ГРИГОРЬЕВА продолжаются работы по оказанию адресной помощи семьям мобилизованных, пожилым и малообеспеченным семьям.
Сегодня, по ежегодной традиции по заготовке дров к осенне-зимнему сезону, в Сунтаре проведен субботник. В нем приняли участие мужской коллектив Администрации МР, члены улусного общественного объединения отцов, члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», организации и предприятия улуса.
Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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