В Сунтаре семьям мобилизованных раздадут дрова

В Сунтаре проведен субботник по заготовке дров для семей мобилизованных граждан, пожилых и малообеспеченных семей.

В рамках добровольческого движения «Спецназ добра», под руководством Главы Сунтарского улуса, секретаря Сунтарского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолия ГРИГОРЬЕВА продолжаются работы по оказанию адресной помощи семьям мобилизованных, пожилым и малообеспеченным семьям.



Сегодня, по ежегодной традиции по заготовке дров к осенне-зимнему сезону, в Сунтаре проведен субботник. В нем приняли участие мужской коллектив Администрации МР, члены улусного общественного объединения отцов, члены Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», организации и предприятия улуса.