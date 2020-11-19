В Сунтаре ремонт поликлиник завершится в ноябре

19 ноября глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев совместно с начальником управления строительного комплекса Иваном Егоровым и главным врачам Сунтарской ЦРБ Анатолием Назаровым проверили ход ремонтных работ объектов здравоохранения в с. Сунтар. В данное время ведутся работы на двух объектах, ремонт поликлиники и капитальный ремонт детской поликлиники. Ремонтные работы проводятся в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Анатолий Григорьев в ходе осмотра объектов отметил, что проводимые ремонтные работы на данных объектах должны быть выполнены в установленные сроки и в первую очередь качественно. Контроль со стороны ответственных лиц будет осуществляется постоянно.















По информации прораба Евгения Самсонова (Генеральный подрядчик ИП «Иванова А.Л»), на объекте поликлиники работают 13 человек. На сегодняшний день произведены: монтаж системы отопления, по всему зданию подано тепло. Полностью закончена замена кровли здания, фасадные работы выполнены на 80%. Доставлена сантехника и готовится к монтажу. Отставание от графика на данное время есть в части устройства сантехники, ремонта полов холла на 1 этаже и входного тамбура. По графику объект полностью должен быть завершен до 31 мая 2021 г.

Далее рабочая группа осмотрела объект по капитальному ремонту здания детской поликлиники. По информации генерального подрядчика ООО «Андраники» Самвела Саакяна, на объекте задействованы 7 работников. Ведутся внутренние отделочные работы, завершена разборка каменных перегородок для устройства регистратуры, отделка фасадов сайдингом выполнена на 50%. Почти завершается отделка стен на обоих этажах, завершена укладка линолеума на 2-м этаже. Закуплены материалы для устройства сантехники и освещения. Ремонтные работы по плану должны завершится до конца ноября 2020 г.