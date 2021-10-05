Якутия
В Сунтаре поздравили руководителя клуба «Эр хоhуун»
5 октября, ко Дню учителя в администрации Сунтарского улуса поздравили педагога дополнительного образования, руководителя военно-патриотического клуба «Эр хоhуун» Михаила КИРИЛЛИНА с 75-летним юбилеем.
Педагогический стаж Михаила Спиридоновича насчитывает 54 лет, он имеет награды: Почетный ветеран системы образования РС(Я), Отличник РСФСР, Отличник ДОСААФ, Почетная грамота МО РСФСР, Отличник образования РС(Я).
В торжественном мероприятии приняли участие глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ, заместитель главы по социальной и имиджевой политике Гаврил ЕРЕМЕЕВ, начальник управления образования Альберт ИВАНОВ, директор Сунтарской общеобразовательной школы № 2 Василий ИВАНОВ и директор начальной школы им. В. Г. Павлова Алексей НАЗАРОВ и военный руководитель в Сунтарском улусе Игорь ДАНИЛОВ.
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