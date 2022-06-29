29.06.2022
18:05
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Общество

В Сунтаре поздравили молодые семьи и презентовали спортивную форму

29 июня 2022 года, в улусном центре народного творчества имени С.А. Зверева в Год семьи в Сунтарском улусе на торжественной церемонии глава улуса Анатолий Григорьев поздравил семьей зарегистрировавших свой брак, а также молодых родителей с рождением первенца в 2022 году, вручив им единовременные денежные сертификаты.

Во второй половине в торжественной обстановке спортсменам сборных команд представляющих Сунтарский улус на предстоящих VIII Спортивных играх народов Республики Саха (Якутия) которые пройдут с 4 по 9 июля 2022 года в Усть-Алданском улусе вручили спортивные формы с эмблемой улуса. В Играх Сунтарский улус представят 101 спортсменов.

Пожелаем нашим спортсменам и всему тренерскому составу удачи и высоких результатов!

Фото: Пресс-службы Администрации МР «Сунтарский улус (район)»
Источник: Пресс-служба Администрации МР «Сунтарский улус (район)»

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