В Сунтаре поздравили молодые семьи и презентовали спортивную форму

29 июня 2022 года, в улусном центре народного творчества имени С.А. Зверева в Год семьи в Сунтарском улусе на торжественной церемонии глава улуса Анатолий Григорьев поздравил семьей зарегистрировавших свой брак, а также молодых родителей с рождением первенца в 2022 году, вручив им единовременные денежные сертификаты.

Во второй половине в торжественной обстановке спортсменам сборных команд представляющих Сунтарский улус на предстоящих VIII Спортивных играх народов Республики Саха (Якутия) которые пройдут с 4 по 9 июля 2022 года в Усть-Алданском улусе вручили спортивные формы с эмблемой улуса. В Играх Сунтарский улус представят 101 спортсменов.

Пожелаем нашим спортсменам и всему тренерскому составу удачи и высоких результатов!