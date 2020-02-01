В Сунтаре появилась улица имени воина-учителя

31 января на очередной сессии Совета депутатов муниципального образования «Сунтарский наслег» Сунтарского улуса принято решение назвать улицу именем воина-учителя — заслуженного учителя ЯАССР, кавалера ордена «Красной звезды» Ильи Ильича ЯКОВЛЕВА. Депутаты проголосовали за это единогласно.

Улица имени Ильи Яковлева берет начало от моста через ручей, который впадает в Вилюй, и продолжается вдоль высокого берега реки через Лесной, до самого конца Сунтара. И это не случайно. Именно в этой местности жил Илья Ильич со своей семьей.

Илья Яковлев – фронтовик, якутский офицер, командир специальной разведковой роты, ротный запевала, защитник Сталинграда. Получив тяжелые ранения при обороне Сталинграда, он попал в госпиталь, откуда был демобилизован. Вернувшись в родную Якутию, окончил Якутский пединститут и связал свою жизнь с педагогикой. Илья Ильич преподавал историю и обществоведение в школах Олекминского и Сунтарского районов. Вскоре ему было доверено руководить школами. Так, в разные годы он работал директором Шеинской и Сунтарской средней школы №1. В последние годы он возглавлял Санаторно-лесную школу.

И поныне в этой местности живут с семьями его дети и внуки, растут правнуки. Они стараются увековечить имя своего отца и деда, прадеда. К 60-летию Великой Победы ими был установлен памятный мемориал, на котором нанесены имена всех фронтовиков из Лесного.

В 2016 году внуки Ильи Ильича по инициативе его старшей дочери Августины Ильиничны ЯКОВЛЕВОЙ, президента Ассоциации народной медицины Республики Саха (Якутия), Алгысчыта высшего одиннадцатого клана, построили в Лесном здание минералогического музея и планетария, которому присвоены имена трех дедушек-фронтовиков одной семьи – Ильи Ильича ЯКОВЛЕВА, Георгия Константиновича ФЕДОРОВА и Егора Михайловича СТЕПАНОВА.

К 75-летию Великой Победы объявлен творческий конкурс среди людей, старше 60 лет «Кыайы сулуhа» («Звезда Победы») памяти И.И. Яковлева на призы, предоставляемые семьей. Конкурс пройдет в несколько этапов в феврале этого года.

Есть постоянный конкурс для школьников по истории памяти И.И. Яковлева.

Большой и дружный род Яковлевых выражает искреннюю признательность и благодарность депутатам Совета наслега Сунтар, местным властям за присвоение улице имени Ильи Яковлева. Род Яковлевых заверяет, что будет способствовать содержанию в чистоте и порядке этой улицы имени Ильи Яковлева, а также будет вкладывать собственные средства в благоустройство этой территории.

СПРАВКА из книги «Славный остров Кыллаах – историко-публицистическое издание о малой Родине» http://xn--80aa2abdayvc0b0b0a3d.xn--p1ai/

ЯКОВЛЕВ Илья Ильич

(1920-1974)

Заслуженный учитель ЯАССР, кавалер ордена «Красной звезды»

Родился 2 августа 1920 г. в Кыллахском наслеге Олекминского района. В 1937 г. поступил на рабфак Якутского педагогического института. В 1940 г. Яковлев вступил добровольцем в ряды Красной Армии.

Офицер из Якутии командовал специальной разведывательной ротой, храбро сражался на самом горячем участке войны – Сталинградской битве. В ожесточенных, кровопролитных боях Илья Яковлев получил тяжелые ранения. В 1942 г. он попал в госпиталь, по выписке из которого лейтенанта демобилизовали.

Вернувшись в родную Якутию, Илья Яковлев возобновил учебу на историческом отделении пединститута. В 1946 г. И.И.Яковлев был распределен учителем истории во II Нерюктяйскую школу Олекминского района. Позже РОНО направило молодого специалиста в Кыллахскую школу. В 1948 г. по распределению Министерства просвещения ЯАССР Илья Ильич попал в Сунтарский район. Он преподавал историю и обществоведение в Сунтарской, Шеинской средних школах, школе с. Куокуну. Убедившись в профессионализме и высоких организаторских способностях Ильи Ильича, РОНО принимает решение доверить ему руководящую должность. С 1956 г. И.И.Яковлев работает директором Шеинской, затем Сунтарской средних школ, позже – Сунтарской санаторно-лесной школы. Он проявляет себя как крепкий хозяйственник, неуклонно укрепляя материально-техническую базу руководимых им школ. Сильный организатор, Илья Ильич везде формирует крепкий, дружный, профессиональный коллектив школ. Работая директором, не отходит от педагогической практики. Благодарные ученики вспоминают, что уроки И.И.Яковлева всегда были крайне насыщенными, динамичными, очень интересными и увлекательными. Он активно работал с учениками, задавал множество вопросов, вовлекая учеников в процесс творчества, сотрудничества.

И.И.Яковлев был удивительно обаятельным, чутким, отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь. С молодыми коллегами он охотно делился опытом, умело сочетал труд педагога с большой общественной и организаторской работой.

Но прошедшая война напомнила о себе. В расцвете педагогических и организаторских способностей у Ильи Ильича вскрылась фронтовая рана…

Для своих учеников, детей и внуков, для всех, кто знал Илью Ильича Яковлева, он остается примером беззаветного мужества, силы, глубокой порядочности и неукротимого стремления к знаниям.

Разносторонне талантливый директор школы, любимый учитель истории – таким остался И.И. Яковлев в памяти бывших коллег и учеников.