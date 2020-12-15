В Сунтаре подведены итоги творческого конкурса памяти воина-учителя

На днях в Сунтаре подведены итоги творческого конкурса «КЫАЙЫЫ СУЛУҺА» («ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ») памяти воина-учителя, защитника Сталинграда Ильи Ильича ЯКОВЛЕВА, посвященное 75-летию Великой Победы. Конкурс проводился по трем номинациям: вокал, танец и художественное чтение для участников 60+.

Идея проведения такого конкурса принадлежит семье. Организацией мероприятия занималось управление культуры администрации Сунтарского улуса во главе с Марией КОБЕЛЬЯНОВОЙ – ТУСКУЛЛААНОЙ. Призы были предоставлены дружной семьей ЯКОВЛЕВЫХ.

Первый тур конкурса состоялся в апреле этого года. Второй тур должен был состояться в мае, накануне юбилея Великой Победы, однако пандемия не позволила провести это массовое мероприятие. Финал несколько раз откладывали. Наконец, решено было провести его онлайн в середине декабря, не перенося на следующий год.

Мероприятие прошло в недавно введенном центре народного творчества им. С.А. Зверева – Кыыл Уола.

Накануне члены строго жюри несколько часов заседало — отсмотрело все 27 номеров, вошедших в финал конкурса, чтобы определить победителей – дипломантов, лауреатов и обладателя гран-при. Порой в жюри разгорались жаркие споры, по каким критериям судить номера, кому из участников отдать предпочтение. В самом деле, задача была не из легких. Потому что очень многие участники продемонстрировали качественный поход, подготовив сценический костюм, подобрав образ, проявив артистизм. У многих конкурсантов чувствовалась многолетняя практика выступлений на сцене. В то же время, подкупали своей искренностью, волнением и новички, которые разучили номера специально к этому проекту.

На следующий день состоялось подведение итогов. Мероприятие проводилось онлайн в прямой трансляции по соцсетям. Прежде всего, был показан ознакомительный видеоролик об Илье Ильиче Яковлеве, участнике Великой Отечественной войны, ветеране педагогического труда, который в свое время любил петь, обладал столь редким басом.

Как отметили ведущие, в творческом конкурсе «КЫАЙЫЫ СУЛУҺА» («ЗВЕЗДА ПОБЕДЫ») памяти И.И. ЯКОВЛЕВА участвовали 56 концертных номеров, из них 42 в номинации вокал, 9 – художественное чтение и 5 – танец. 27 из этих номеров вышли в финал, из которых жюри и определило победителей.

Все финалисты получили сертификат об участии в творческом конкурсе и памятные призы.

Михаил ЕВСЕЕВ — Кураһаай, Түбэй, 70 лет (вокал) Иван ФЕДОРОВ, Тойбохой, 61 год (вокал) Ада ГЕНЕРОВА, Куокуну, 71 год (вокал) Афанасий НИКИФОРОВ, Сунтаар 62 года (вокал) Иван ВАСИЛЬЕВ, Маар-Күөл, 62 года (вокал). Сергей КОРЯКИН, Тойбохой, 63 года (вокал) “Кустук” анс., Кириэстээх (хореография) Валентина ДЬЯЧКОВСКАЯ, Кутана, 68 лет. Альберт ДАНИЛОВ, Кириэстээх, 60 лет (вокал) Октябрина ЗАХАРОВА, Наахара, 61 год (вокал)

Далее началась церемония вручения призов по специальным номинациям. Их вручила руководитель управления культуры администрации Сунтарского улуса Мария Кобельянова – Тускуллаана.

Приз зрительских симпатий, который был определен интернет-голосованием, назначен Федоре Кирилловне ВАСИЛЬЕВОЙ, зажигательно исполнившей турецкий танец. От семьи Яковлевых ей передан эксклюзивный сервиз “Сайылык”, изготовленный салоном национальной посуды “Камелек”.

Поощрительными призами награждены:

Зинаида ВАСИЛЬЕВА, 64 года, Кутана — номинация “Бастыҥ уус-уран ааҕыы”;

Мотрена МАТРОСОВА, 82 года, Бордон – номинация “Эйээркэй куолас”;

Ариан КОНДРАТЬЕВ, 83 года, Элгээйи – номинация “Бастыҥ ааптарыскай ырыа”;

Анастасия ЗАХАРОВА, 79 лет, Хоро – номинация “Дорҕоонноох ырыаһыт”;

Ансамбль “Дьүөгэлэр”, Бордоҥ — номинация “Алгыстаах үҥкүү”;

Мария ТИХОНОВА, Валентина ИГНАТЬЕВА, Тэҥкэ — номинация “Истиҥ ырыа”;

Илья КОНСТАНТИНОВ, Куокуну, 60 лет — номинация “Кэрэ куолас”;

Иван АММОСОВ, Сунтаар, 62 года — номинация “Иэйиилээх ырыаһыт”;

Ансамбль “Туус Кэҥэли”, Кэмпэндээйи — номинация “Кыайыы үҥкүүтэ”;

Марфа АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Шея — номинация “Чуор куолас”.

Самым старшим участнком творческого конкурса стала 89-летняя Мария ЕГОРОВА – Тойуктаах Маарыйа. Самыми молодыми, понятно дело, стали 60-летние – Илья Константинов из Куокуну и Альберт Данилов из Кириэстээхэ.

Дипломантов объявила внучка Ильи Ильича — педагог Зоя Ивановна ЯКОВЛЕВА-СКРЯБИНА.

Дипломантом 1 степени стал Ефрем АФАНАСЬЕВ, Сунтар, 68 лет.

Дипломантом 2 степени стал Михаил КИРИЛЛИН, Сунтар, 74 года.

Дипломантом третьей степени стал ансамбль «Дуораан» из Тойбохоя.

Далее на сцену пригласили заместителя главы Сунтарского улуса по социальной и имиджевой политике Гаврила Михайловича ЕРЕМЕЕВА. Гаврил Михайлович поблагодарил семью Яковлевых за уникальную инициативу, поднявшую энтузиазм народа в это сложное время, и вручил благодарственное письмо за подписью главы Сунтарского улуса Анатолия Васильевича ГРИГОРЬЕВА.

Далее замглавы виртуально вручил призы лауреатам конкурса:

Лауреатом 1 степени стала Дора Кирилловна ВАСИЛЬЕВА, Тойбохой, 75 лет.

Лауреатом 2 степени стал Никандр Прокопьевич ТИМОФЕЕВ, Кутана, 86 лет.

Лауреатом третьей степени стала Мария Ивановна ЕГОРОВА, Сунтар, 89 лет.

Все лауреаты и дипломанты получили ценные призы.

Илья Ильич Яковлев с женой Зоей Федоровной в молодости

Дочь Ильи Ильича, президент Ассоциации народной медицины Республики Саха (Якутия) им. В.А. Кондакова Августина Ильинична ЯКОВЛЕВА отметила:

— Мы очень рады, что Мария Ивановна в добром здравии, до сих пор выступает и несет людям радость. Мария Ивановна дружила с нашими родителями, является большим другом нашей семьи. Она добрым словом, искренним участием поддерживала нашу семью в самое трудное время, и мы всегда будем ей за это благодарны. Желаем ей долгих лет активной жизни, здоровья, счастья, ей и всей ее семье, роду, клану.

Имя победителя творческого конкурса памяти И.И. Яковлева – обладателя гран-при озвучили внучки Ильи Ильича – журналист София Владимировна БУЛЧУКЕЙ и педагог Зоя Ивановна ЯКОВЛЕВА-СКРЯБИНА, специально приехавшие на это мероприятие из Якутска.

Обладателем гран-при решением жюри назван житель Сунтара, 80-летний Семен ПАВЛОВ. Он исполнил песню собственного сочинения на стихи Николая СЕРГЕЕВА о своем земляке Дормидонте ДАНИЛОВЕ.

После мероприятия организаторы и внуки Ильи Яковлева отправились к Павловым домой, чтобы лично засвидетельствовать почтение и вручить суперприз. Семен Павлов рассказал, что в момент записи песни он был не в лучшей форме, и уж не надеялся на победу. Стихи Николая Сергеева откликнулись в его сердце в год 50-летия Победы, в далеком 1995 году. И тогда же ему завещали сделать из нее песню и исполнить, вывести в народ. Долгих 25 лет песня ждала своего часа, и зазвучала из его уст в 2020 году, в период пандемии, когда творческий конкурс «КЫАЙЫЫ СУЛУҺА» стал вызовом силе человеческого духа, получив небывалый отклик в сердцах многочисленных конкурсантов.

Дочь Ильи Ильича, Анна Ильинична ЯКОВЛЕВА отметила:

— Наш отец и Дормидонт ДАНИЛОВ дружили. Где-то в семейном архиве была фотография, где они, еще молодые, стоят вместе, разговаривают, смеются. Как хорошо, что эта песня прозвучала на творческом конкурсе памяти нашего отца. Отрадно, что исполнитель именно этой песни признан компетентным жюри лучшим. Имена наших героев звучат и сегодня, мы их помним и чтим.

Обладателю гран-при конкурса «КЫАЙЫЫ СУЛУҺА» Семену Павлову вручен сертификат на туристическую путевку на две персоны в санаторий в Белокурихе Алтайского края с авиа проездом.

Организаторы и семья Яковлевых благодарят всех участников, их группы поддержки, всех причастных. Юбилейный год Победы заканчивается. Но подвиги старшего поколения живы в преданиях, песнях и памяти благодарных потомков.

Ведущие: С.Д. МЕРКУРЬЕВА, М.Ф. ФЕДОРОВ

Видеоряд: СИВЦЕВА Е.Г., СИВЦЕВ М., КУЗЬМИН П.

Светооформление: СИВЦЕВ М.

Звук: ГУЛЯЕВ А.

Ассистенты ведущих: ВАСИЛЬЕВ И.Ф., БОЯКОВА М.А.

Трансляторы в соцсети: КОБЕЛЬЯНОВА М.В., АФАНАСЬЕВ М.П., ДАРЬЯНА.

Видео: БОРИСОВ В.О.