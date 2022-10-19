В Сунтаре по вечерам стало светлее
В селе Сунтар завершены работы по установке уличного освещения. В рамках госконтрактов генподрядчики ООО «СахаСветСтрой» и ООО «Туласын» установили на 34 улицах металлические опоры уличного освещения. Всего установлена 1 041 опора с энергосберегающими консольными светильниками. Установка уличного освещения произведена в рамках реализации федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба Министерства строительства Якутии.
«На сегодняшний день работы по монтажу уличного освещения в селе Сунтар завершены в полном объеме. Работы завершены в срок, без отставаний. Уличное освещение обеспечит жителям села комфорт и безопасность дорожного движения», — сказал заместитель генерального директора по строительству линейных объектов ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)» Пуд ФЕДОРОВ.
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