19.10.2022
11:30
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Якутия

В Сунтаре по вечерам стало светлее

В селе Сунтар завершены работы по установке уличного освещения. В рамках госконтрактов генподрядчики ООО «СахаСветСтрой» и ООО «Туласын» установили на 34 улицах металлические опоры уличного освещения. Всего установлена 1 041 опора с энергосберегающими консольными светильниками. Установка уличного освещения произведена в рамках реализации федерального проекта «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба Министерства строительства Якутии.

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«На сегодняшний день работы по монтажу уличного освещения в селе Сунтар завершены в полном объеме. Работы завершены в срок, без отставаний. Уличное освещение обеспечит жителям села комфорт и безопасность дорожного движения», — сказал заместитель генерального директора по строительству линейных объектов ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)» Пуд ФЕДОРОВ.

Фото: Пресс-службы Министерства строительства Республики Саха (Якутия) и Администрации МО «Сунтарский наслег»
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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