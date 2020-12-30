В Сунтаре открылся кабинет компьютерной томографии

29 декабря, в центральной районной больнице Сунтарского улуса состоялась торжественное открытие кабинета компьютерной томографии. Установкой современного 32-срезного компьютерного томографа (КТ) компании «Simens» SOMATOM go за 24.8 миллиона рублей занимались специалисты ООО «Сименс Здравоохранение», где предварительно были произведены ремонт и подготовка помещения для организации кабинета компьютерной томографии — сделана «защита» от рентгеновского излучения как для персонала, так и для пациентов, усилена несущая способность перекрытия (для снятия вибрационных помех и обеспечения точности исследований). Для обслуживания население, где проживает около 24 тысяч человек будут работать специально подготовленный персонал, состоящий из двух врачей и двух фельдшеров. Приобретение компьютерного томографа на средства улусного бюджета в рамках программы «Года Экологии в Сунтарском улусе» планировалась с прошлого года.









На торжественном открытии присутствовали глава Сунтарского района Анатолий Григорьев, заместитель главного врача Сунтарской ЦРБ Константин Павлов и глава СП Сунтарский наслег Эдуард Филиппов.

Глава района Анатолий Григорьев поздравил жителей с введением в эксплуатацию компьютерного томографа в это непростое время. Так же Глава отметил, что отныне жители района смогут получить услуги высокотехнологической помощи компьютерной диагностики, не выезжая за пределы района.