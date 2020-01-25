В Сунтаре начато строительство бассейна – глава улуса

Сегодня, 25 января состоялась ежегодная встреча главы администрации Сунтарского улуса Анатолия ГРИГОРЬЕВА с журналистами-земляками.

— В 2019 году дивиденды, полученные от АК АЛРОСА, Сунтарский улус, входящий в Алмазную провинцию, направил, в основном, на строительство, — сообщил Анатолий Васильевич. Так, ввели в строй школу в селе Уhун куэл, которую строили десять лет. Построены другие небольшие социальные объекты. В партнерстве с нашим земляком – Матвеем ЕВСЕЕВЫМ, генеральным директором ООО «Арктик-капитал» в Сунтаре продолжается строительство Дома Олонхо им. Сергея Зверева – Кыыл Уола. Стройка финансируется нами 50 на 50. И, главное, нынче начато строительство бассейна в Сунтаре, которое планируем ввести в строй в 2022 году. Бассейны в республике имеются, в основном, в городах и промышленных центрах. Из сельскохозяйственных улусов Сунтар, пожалуй, первым начал строительство бассейна.

Журналисты аплодисментами встретили это сообщение, ведь бассейн – это здоровье и спортивная подготовка населения.

Глава Сунтарского улуса традиционно поощрил грантами журналистов, которые особенно активно освещали в 2019-м новости родного улуса. На этот раз отмечены Анивера АКИМОВА и Надежда ЕГОРОВА из «Сахамедиа», Елизавета ЕГОРОВА из НВК САХА и Маргарита ВИНОКУРОВА, фрилансер.