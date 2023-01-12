В Сунтаре идет к завершению строительство водоочистной станции

Водоочистная станция в с. Сунтар практически готова, остались работы по завершению работ по электрике, КИПиА и благоустройству территории. Анатолий Кырджагасов, гендиректор компании «Водоканал» с.Сунтар проверяет на месте ход выполнения работ по строительству водозаборной станции с водоочисткой и водоводом до сетей ГУП ЖКХ.

-Есть замечания к работе подрядной организации и к окончательным поставкам материалов до закрытия зимника. Наметили планы ускорения работ и приняли технические решения по водозаборной части. Планируем в августе этого года запустить станцию и подать чистую воду населению с.Сунтар, сообщает в своем тгк Анатолий Кырджагасов.