17.02.2020
19:00
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Политика

В Сунтаре готовятся к предварительному голосованию

13 сентября 2020 года в Сунтарском улусе будут проводиться выборы на должность главы улуса и в 9 наслегах в органы местного самоуправления и в депутаты представительных органов.

Сунтарское местное отделение партии «Единая Россия» в преддверии предварительного голосования группой в составе замсекретаря местного отделения партии Ульяны Поповой, секретаря местного исполнительного комитета местного отделения Борисом Уларовым и управляющим делами МР «Сунтарский улус (район)» Николаем Егоровым провели выездные заседания в наслегах с. Хоро, Кюкяй, Тюбяй — Жархан, Сунтар, Илимнир, Аллага, Мар-Кюель, Крестях, Куокуну, и Вилючан.

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На заседаниях принимали участие главы наслегов, актив партии первичных отделений и депутаты поселений. В каждом наслеге, проводилось обсуждение вопроса по подбору потенциальных кандидатов от партии «Единая Россия» для участия предварительном голосовании.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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