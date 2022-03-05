В Сунтаре денежно поощрили молодоженов 2022-го

4 марта в улусном центре народного творчества им С.А. Зверева – Кыыл Уола состоялся праздничный концерт, приуроченный к Международному женскому дню в Год Матери в Республике Саха (Якутия) и году семьи в Сунтарском улусе. На торжественном вечере глава Сунтарского улуса Анатолий ГРИГОРЬЕВ вручил знак “Ийэ Албан аата” III степени жительнице Аллагинского наслега, родившей 7 детей Арине ОСИПОВОЙ.

Родившей в 2022 году своего первого ребенка молодой матери, жительнице Нахаринского наслега Анастасии МАКСИМОВОЙ вручили сертификат с денежным номиналом в 50 000 рублей.

12 молодым семьям, зарегистрировавших брак в 2022 году, вручили сертификат с денежным номиналом в 10 000 рублей.

С первым весенним праздником прекрасную половину зрительниц, сидящих в зале, поздравил Совет отцов Сунтарского улуса (председатель Борис УЛАРОВ), вручив каждой цветы и исполнив музыкальные номера.