Происшествия
В Сунтаре бродячие собаки напали на двух детей
Прокуратура Сунтарского района провела проверку по факту нападений на малолетних детей безнадзорных животных, а также соблюдения органом местного самоуправления законодательства об ответственном обращении с животными без владельцев.
Установлено, что ненадлежащее исполнение требований закона администрацией с. Сунтар привело к тому, что от укуса безнадзорных собак на территории населенного пункта пострадало 2 детей.
В этой связи прокуратурой района в защиту прав несовершеннолетних к администрации с. Сунтар в суд предъявлены исковые заявления о компенсации морального вреда, причиненного нападением безнадзорных животных.
Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме, с ответчика в пользу несовершеннолетних взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 100 тыс. рублей.
Решения суда не вступили в законную силу и могут быть обжалованы сторонами.
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