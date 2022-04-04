В Сунтар придет чистая вода

В административном центре Сунтарского района Якутии торжественно вбили первую сваю нового объекта – водоочистной станции. Строительство станции проводится в рамках федеральной программы «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как отметил генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов, появление станции даст жителям села возможность пить чистую воду, а это благоприятным образом скажется и на здоровье сунтарцев. «Мы благодарны министерству ЖКХ республики и Правительству региона за помощь и поддержку, которую они оказывают при работе с федеральной программой, в рамках которой строится объект. Мы постараемся завершить все работы и запустить станцию до конца этого года» – отметил Анатолий Кырджагасов. По его словам на сроки может повлиять необходимость изменения проекта. В частности, речь идет о замене некоторой части оборудования аналогами.

Добавим, что объект станет очередным шагом АО «Водоканал» в нелегкой миссии развития водоснабжения в Якутии. В марте 2021 года, после масштабной реконструкции, предприятие запустило водоочистную станцию в селе Верхневилюйск Верхневилюйского района. Это позволило обеспечить населенный пункт чистой водой питьевого качества. Там же с прошлого года ведутся работы по обустройству магистрального кольцевого водопровода и канализационной очистной станции. В конце прошлого года станцию водоочистки запустили в городе Покровск Хангаласского района, а в поселке Жатай на финишную прямую выходит строительство канализационной очистной станции.