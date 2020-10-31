В сухом пайке для школьников родители обнаруживают плесень

Совет Общественной палаты РС(Я) обсудил важные вопросы: от горячего питания школьников до участия в форуме «Сообщество»

В режиме видеоконференции состоялось заседание Совета Общественной палаты РС(Я). Рассматривались три вопроса:

мониторинг обеспечения бесплатным горячим питанием и снабжением качественными продуктами учащихся с 1 по 4 класс;

дата и повестка очередного ХIV Пленарного заседания Общественной палаты РС(Я);

участие Общественной палаты Республики Саха (Якутия) в Итоговом российском форуме «Сообщество» 2-3 ноября 2020 года в онлайн формате.

По первому вопросу выступила член Общественной палаты РС(Я) Нина Барашкова. Жалобы по поводу горячего питания продолжают поступать в адрес ОП РС(Я).

Вопросы поднимаются серьезные и разные. Во многих школах, к примеру, в Депутатской средней общеобразовательной школе, руководители учебных заведений отказываются выдавать сухой паек во время дистанционного обучения. Но и это еще не все.

Качество питания далеко не на последнем месте. Так, родители школьников жалуются на наличие в еде, по их словам, плесени.

Звонки в Общественную палату РС(Я) по теме горячего питания продолжаются. Каждая жалоба рассматривается, результаты мониторинга будут направлены в Министерство образования РС(Я) и Общественную палату России.

По второму вопросу заслушена информация заместителя председателя ОП РС(Я) Валентины Кириллиной. Очередное ХIV Пленарное заседание ОП РС(Я) третьего состава состоится 22 ноября 2020 года — в день завершения гражданского межрегионального форума «За будущее России: современные вызовы и консолидация регионов».

По поводу участия членов Общественной палаты РС(Я) в Итоговом форуме «Сообщество» сказал руководитель аппарата Общественной палаты РС(Я) Владимир Аржаков. Определен состав участников от Якутии для работы на дискуссионных площадках форума. Программы высланы всем членам ОП РС(Я). Каждый может зарегистрироваться на сайте форума и принять участие в масштабном мероприятии: ссылка для регистрации https://tinyurl.com/y4f2xet8