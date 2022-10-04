В судебном процессе сообщника Сусанны Рожиной снова объявлен долгий перерыв





Сегодня, 4 октября, в Якутском горсуде состоялось заседание по делу сообщника блогера Сусанны Рожиной, бывшего преподавателя ЯЭПИ Рината Абсалихова. В судебном процессе объявлен перерыв до 21 октября. Это не первый случай, когда рассмотрение дела затягивается. Первое заседание, назначенное на 21 сентября, было отложено, пишет Sakhaday.ru

Ринат Абсалихов и Сусанна Рожина, по сведениям газеты «Якутск вечерний», познакомились на фоне ажиотажа вокруг СОШ №1. Блогер активно была задействована родкомитетом и директором школы для информирования об аварийном состоянии здания школы. Абсалихов и Рожина решили воспользоваться ситуацией по-своему. Они пытались убедить властей через руководство образовательного учреждения выкупить здание салона красоты «Метелица» для размещения школы. Помещение было оценено в 137 млн рублей. Интересы владельца салона «Метелица» представлял Ринат Абсалихов и участвовал на встречах с властью на различных уровнях.

Между делом, пока проворачивали эту схему, сообщникам удалось обогатиться на три млн рублей, обманув владельца клиники «Дельта». В этом частном медучреждении при лечении использовали запрещенный в России медицинский препарат. Узнав об этом, Абсалихов сообщил информацию в УБЭП и вызвался участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях. Почему именно он, а не кто-либо другой, следствие не выяснило. После мнимых обысков полиции перепуганный владелец клиники связался с Сусанной Рожиной, которая пообещала решить проблему. За это владелец клиники заплатил блогеру три млн рублей. Кто именно и с чьей санкции проводил обыски в частной клинике, причастны ли эти полицейские к вымогательству денег у врача, стали ли они фигурантами уголовного дела, история умалчивает.

Следующим объектом вымогательства подельников стала риелтор Гульнара Уварова. За ней Абсалихов организовал слежку, а Рожина собирала компромат. Через некоторое время блогер вышла на связь к предпринимательнице и сообщила о наличии компрометирующих ее сведений. Рожина рассказала, что за риелтором ведется слежка ФСБ, в качестве доказательства она привела информацию от Абсалихова. В обмен на попадание в стоп-лист Рожиной подельники потребовали у Уваровой сначала 100 млн рублей, затем снизили сумму до 50 млн.

9 февраля 2022 года при получении денег у риелтора Рожина и Абсалихов были задержаны. Сусанна Рожина признала вину, подписала досудебное соглашение с прокуратурой и ее уголовное дело было выведено в отдельное производство. 26 августа Якутский горсуд приговорил блогера и экс-журналиста к четырем годам и шести месяцам лишения свободы. Она была взята под стражу в зале суда. Приговор блогер не обжаловала.

Ринат Абсалихов признал вину частично. По сведениям СМИ, подельники после задержания начали давать показания друг против друга. В материалах дела имеется опрос супруги Абсалихова, которая характеризует мужа исключительно с положительной стороны, считая, что его вовлекла и подставила «скандальная женщина» Сусанна, пишет «Якутск вечерний».