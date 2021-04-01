В суде рассмотрено очередное дело о растрате

Прокуратура Жиганского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Судом установлено, что подсудимая, исполняя обязанности начальника отделения почтовой связи, в период времени с марта по май 2020 года совершала для личных нужд хищение вверенных ей денежных средств наличными и путем их переводов, а также выдавала своей знакомой в долг деньги за счет средств организации. Причиненный материальный ущерб составил свыше 900 тыс. рублей, который возмещен ею в ходе предварительного следствия.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя, смягчающих обстоятельств приговорил женщину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.