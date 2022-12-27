В суде рассматривают жалобы Ирины Алексеевой

Сегодня, 27 декабря, судья Якутского горсуда Любовь Николаева рассмотрит четыре жалобы Ирины Алексеевой, руководителя управления архитектуры и градостроительства Якутии, на постановления об административных правонарушениях в области охраны собственности (ст.7.29- 7.32 КоАП РФ). Ранее по этим судебным решениям Ирину Алексееву оштрафовали за изменение условий контракта, принятие решения о закупке у единственного поставщика и другие нарушения в сфере закупок. Главный архитектор не согласилась с этими решениями и обжаловала их. Якутский городской суд приступил к рассмотрению этих жалоб еще до ареста Ирины Алексеевой – на 13 декабря было назначено первое слушание дела, которое перенесли на 27 декабря.



Но, как известно, 17 декабря на главного архитектора было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, по факту злоупотребления должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность. По мнению следствия, в декабре 2019 года в рамках заключенного с подрядчиком госконтракта Ирина Алексеева подписала акты о приемке выполненных работ по благоустройству парка в Покровске, достоверно зная, что фактически объём работы, указанный в них, не был выполнен. В результате незаконных действий общая сумма ущерба составила 1,7 млн.рублей.

Сперва главного архитектора поместили в СИЗО, а 18 декабря суд отправил ее под домашний арест. И сегодня в суде интересы Ирины Алексеевой будет представлять Михаил Лукин.

Арест главного архитектора Якутии, известного человека в республике, вызвал протест со стороны общественности, блогеры и представители сообщества архитекторов открыто выступили в защиту Ирины Алексеевой.

Не стоит торопиться с резкими обвинениями

В комментариях к материалу Sakhalife читательница Любовь написала: Не стоит торопиться с резкими обвинениями, надеюсь на справедливое расследование, так как с приходом Алексеевой И. Д. в качестве главного архитектора в разных уголках нашего региона появились замечательные общественные пространства с совершено иным подходом, и я не побоюсь этого слова, но в Якутии произошла революция архитектуры. Очень жаль, что не зная всех нюансов финансирования таких программ, да еще совершено не применимых к нашему региону, когда отсутствует нормальная логистика, неопытные подрядчики и т.д., люди, не разбираясь, начинают критиковать. Хочется верить, что правоохранительные органы учтут все моменты в данном вопросе и примут правильное решение, которое не навредит нашему региону и не позволит мешать работать настоящему профессионалу, который вложил не мало труда для того, чтобы даже самые отдаленные территории Якутии стали привлекательными, современными и комфортными.



