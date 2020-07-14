Суд начал рассмотрение второго дела Николая Местникова

Сегодня, 14 июля, в Якутском городском суде рассматривается второе уголовное дело в отношении экс-директора аэропорта «Якутск» Николая МЕСТНИКОВА по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Дело поступило в суд еще в апреле, но из-за карантинных мер судья Анатолий КАРАТАЕВ смог приступить к его рассмотрению только в июле. Николай Местников доставляется в зал суда из СИЗО в Якутске, где он сейчас находится. Его интересы, как и на судебном процессе по первому уголовному делу о взятках, представляет адвокат Тамара МЕСТНИКОВА.

Напомним, что первый судебный процесс над Местниковым SakhaLife подробно освещал в репортажах из зала суда. К сожалению, из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, на сегодня запрещен доступ журналистов на заседания в Якутском городском суде.

На это раз Николай Местников обвиняется в том, что в период с февраля 2016 года по март 2018 года получил взятку на общую сумму свыше 3 миллионов рублей от одной из коммерческих организаций за беспрепятственное осуществление деятельности в рамках договоров по оказанию услуг по обслуживанию коммунальных систем тепло-водоснабжения и канализации АО «Аэропорт «Якутск».

Напомним, что 6 августа 2019 года Николай Местников был осужден Якутским городским судом на 9 лет колонии строгого режима и штраф в 10 млн рублей. Помимо этого, Николаю Местникову запрещено занимать руководящую должность на четыре года. Осужденный был признан виновным в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.204 (коммерческий подкуп) и ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ. Всего бывший гендиректор аэропорта «Якутск» получил взяток на 27 млн рублей.

В СМИ сообщалось, что Местникова этапировали для отбывания наказания за пределы республики. Затем правоохранительные органы сообщили, что на экс-директора «Аэропорта Якутск» возбуждено еще одно уголовное дело. На данный момент Николай Местников отбывает срок по первому делу и доставляется на суд по второму делу из следственного изолятора в столице Якутии.

Попытки защиты обжаловать приговор не удались: в октябре 2019 г. Верховный суд Якутии при рассмотрении апелляции определил изменить приговор Якутского городского суда РС(Я) от 8 августа 2019 года в части сроков исчисления и зачета наказания осужденному, в остальной части приговор оставить без изменения.

Затем защита осужденного подала кассационную жалобу в суд высшей инстанции во Владивостоке, который после рассмотрения дела оставил в силе вынесенный Якутским городским судом приговор.

Сегодня судебное заседание по делу Местникова началось в 10.30 утра и сейчас рассматриваются ходатайства защиты. До допроса свидетелей на данном этапе еще не дошло. SakhaLife следит за развитием событий.