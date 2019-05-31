В суде просмотрена видеозапись, как человек, похожий на Местникова, снимает деньги с банкомата

Сегодня, 31 мая в Якутском городском суде продолжилось рассмотрение дела Николая МЕСТНИКОВА, экс-директора аэропорта «Якутск», который обвиняется в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере и трех эпизодах коммерческого подкупа. По версии следствия, Николай Местников незаконно получил от фирм по упаковке багажа и по уборке более 27 миллионов рублей.

Вчера адвокат подсудимого Тамара МЕСТНИКОВА, которая известна умением оспаривать доказательства следствия по формальным поводам, подала ходатайство о признании недействительными доказательствами представленные банками выписки счетов, как содержащие банковскую тайну. Но судья Анна МАРКОВА оставила без удовлетворения это ходатайство защиты, так как документы от банков были получены следователем, что не нарушает норм УПК РФ. И так же суд отказал в проведении судебной экспертизы трудовых договоров СИНЯВСКОГО, на чем настаивала защитник.

Сегодня адвокат Тамара Местникова продолжила прежнюю линию защиты – оспаривать по всем возможным поводам, веским или не очень, действия следствия и обвинения. Она обнаружила процессуальные нарушения в оформлении обвинения, и потребовала возвращение документов на исправление органом следствия, но судья отказала, так как посчитала, что они не являются препятствием для судебного процесса.

Далее адвокат оспорила геномную экспертизу, проведенную в экспертно-криминалистическом центре Иркутска. У защиты вызывают вопросы объекты исследования и использованные методики проведения экспертизы. Тамара Местникова настойчиво отстаивала свою позицию, напомнив о принципах состязательности и праве адвоката задавать вопросы в интересах подсудимого. На этот раз судья согласилась провести допрос экспертов на сеансе видеосвязи с Иркутском.

Затем адвокат сообщила, что следователь из-за нехватки времени не дал им возможности ознакомиться с видеозаписями, поэтому защита просит показать их во время судебного заседания. Выяснилось, что диски находятся в камере хранения. Был объявлен перерыв.

После него защита объявила отвод специалисту, который должен был обеспечить просмотр видеозаписей, так как у него не было технического образования, зато было высшее юридическое. Судья удовлетворила это ходатайство. Перерыв.

Но у другого сотрудника отдела информатизации Якутского городского суда, который пришел на замену, адвокат затребовала документ, удостоверяющий его личность, и диплом о специальном образовании. Опять был объявлен перерыв.

После предъявленного водительского удостоверения адвокат опять объявила об отводе оператора ПК, так как в его личном деле не обнаружилось нужного документа, попутно выразив удивление работой отдела кадров Якутского городского суда. На этот раз судья отклонила отвод.

Затем адвокат стала настаивать на вызове на допрос следователя, потому что в деле появились два диска вместо одного, который был указан в протоколе, но судья отказала в этом ходатайстве. Невольно создавалось ощущение, что защитник подсудимого искусно затягивает судебный процесс, хотя непонятно, с какой целью?

Лишь в 16.40 суду удалось начать просмотр видеозаписи на двух дисках. На первых файлах камера снимала сверху вниз, поэтому не было видно ни лица человека, снимавшего деньги с банкомата, ни монитора, ни данных карты, что вслух отметила адвокат. На видеозаписях на втором диске камера снимала напротив лица человека, который стоял перед банкоматом, и лишь на первых кадрах можно было увидеть, скажем так, человека, похожего на Местникова, далее в кадр попадала только его макушка…

Судебное заседание продолжится 3 и 4 июня.