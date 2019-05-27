В суде оглашены протоколы допросов и очных ставок Николая Местникова

Ранее подсудимый отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ, разрешающей не свидетельствовать против себя. Поэтому прокурор огласил показания, которые экс-директор аэропорта давал во время предварительного следствия. Рассмотрение дела продолжится 30 мая, сообщает корреспондент ЯСИА из зала суда.

В ходе расследования дела Николай Местников пояснял обстоятельства совершенных деяний. Так, он заявлял, что упаковщик багажа Синявский сам предложил ему деньги, добровольно захотев делиться прибылью. Экс-гендир уверял, что он не совершал никаких действий ни в пользу Синявского, ни в пользу фирмы «Олимп-арт», занимавшейся уборкой территории аэровокзала.

Полученные средства обвиняемый тратил, в том числе, на агитационную кампанию по выборам в Ил Тумэн, при этом он не сообщал сотрудникам штаба об источнике денег, а также на оплату лечения в Корее. В шредере в кабинете гендиректора были обнаружены фрагменты пластиковых карт, выданных на имя его «спонсоров». В суде огласили и протоколы очных ставок с Синявским, его женой, на имя которой было открыто ИП, директором клининговой фирмы Арбатским.

В ходе следствия Местникова спросили о его зарплате на должности директора. Выяснилось, что он получал по 500-600 тысяч рублей в месяц, иногда к этой сумме добавлялись премии.

После оглашения доказательств защита попросила о повторном вызове свидетелей. Это ходатайство было удовлетворено, а вот в вызове в суд следователя и признании части доказательств недопустимыми суд отказал. Рассмотрение дела продолжится 30 мая 2019 года, ЯСИА следит за ходом слушаний.

Напомним, бывший руководитель аэропорта «Якутск» обвиняется в пяти преступлениях — двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере и трех эпизодах коммерческого подкупа. По версии следствия, с 2015 года Николай Местников незаконно получил от фирм по упаковке багажа и по уборке более 27 миллионов рублей.