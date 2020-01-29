В суде началось рассмотрение меры пресечения в отношении Георгия Карамзина (дополняется)

Сегодня, 29 января в Якутском городском суде началось рассмотрение ходатайства следователя о мере пресечения для Георгия КАРАМЗИНА, генерального директора ООО «Утум-инвест», проходящего обвиняемым по резонансному уголовному делу. Дело рассматривает судья Евгений ЛУКИН.

Напомним, что следователь выходил с ходатайством 24 января, но рассмотрение меры пресечения по Карамзину было отложено из-за отсутствия его адвокатов. В тот день суд принял решение о продлении содержания под стражей до 5 мая 2020 года в отношении Василия ГОГОЛЕВА, экс-вице-мэра Якутска, выходца из группы компаний «Утум».

Рассмотрение меры пресечения в отношении Татьяны САМСОНОВОЙ, соучредителя и директора ООО «Утум-дизайн» назначено на 31 января.

В зале суда нет свободных мест — собралось много народу: родственники, друзья, представители общественности. В зал суда за решетку под стражей провели Георгия Карамзина, который во время следствия находится в следственном изоляторе.

В самом начале заседания московский адвокат Карамзина Алексей ПЕРОВ заявил отвод судье Евгению ЛУКИНУ на основании того, что он в июле прошлого года отклонил жалобу на следователя, который ходатайствовал об отводе адвоката Александра КАРКАВИНА. В свою очередь, суд высшей инстанции — Верховный суд РС(Я) признал это решение судьи Лукина незаконным. По мнению защиты Карамзина, это является основанием для отвода судьи на этот раз.

Представитель прокуратура не поддержал защитника, так как посчитал что нет правовых оснований для отвода судьи.

Судья Лукин удалился для принятия решения.

Дополнено в 15.26

Судья Евгений Лукин после перерыва отказал в ходатайстве защиты в своем отводе. Он не нашел правовых оснований для этого, сославшись на то, что защита не представила доказательств прямой или косвенной заинтересованности судьи.

Дополнено в 16.23

Судья сообщил о заявлении Айны НЕУСТРОЕВОЙ о продлении меры пресечения под стражей для Георгия Карамзина, так как опасается давления с его стороны при помощи его многочисленных связей в органах государственной и муниципальной власти. Она попросила рассмотреть дело без ее участия, против этого не возражали прокурор и следователь.

Однако Карамзин и его адвокаты выступили против, настаивая на её присутствии на суде, чтобы задать ей вопросы. По мнению защиты, обвинения Неустроевой голословны, так как нет доказательств, подтверждающих ее заявления. Судья удалился на перерыв, после которого отклонил ходатайство стороны Карамзина.

Затем следователь Валерий БЕЛЯНИН попросил провести рассмотрение своего ходатайства о продлении меры пресечения для гендиректора «Утум-инвест» в закрытом режиме. Как заявил следователь, он в ходе суда намерен зачитать личную переписку лиц, которые не давали разрешение на их оглашение. Напомним, суд по рассмотрению меры пресечения в отношении экс-вице-мэра Якутска Василия Гоголева так же проходило в закрытом режиме по ходатайству следователя. И причина та же — оглашение личной переписки.

Карамзин выступил против: «Пусть все будет открыто». Его поддержали адвокаты, назвав доводы следователя необоснованными: чья переписка, между какими лицами, законны ли способы ее получения?

Тем не менее, после очередного перерыва судья Лукин удовлетворил ходатайство Белянина и объявил закрытый режим судебного заседания. Поэтому многочисленная публика покинула зал суда до объявления судейского решения.

Работа суда продолжается

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