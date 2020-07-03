В суде началось рассмотрение дела начальника МВД, попавшегося на взятке

В суде началось рассмотрение дела бывшего начальника отделения внешней трудовой миграции МВД по Якутии.

В ноябре прошлого года произошло громкое задержание начальника отделения внешней трудовой миграции управления по вопросам миграции Дмитрия МАКСИМОВА. Следствие было завершено, и в мае 2020 года это уголовное дело поступило на рассмотрение в Якутский городской суд.

Первое заседание 18 июня было отложено из-за ограничений в работе суда в связи с пандемией короновируса. Сегодня, 3 июля, судья Эльвира Минеева приступила к исследованию материалов уголовного дела бывшего полицейского. Свидетели пока не вызывали в суд. Следующее судебное заседание по делу Дмитрия Максимова назначено на 21 июля.

Напомним, что 15 ноября 2019 начальник отделения внешней трудовой миграции управления по вопросам миграции МВД по Якутии Дмитрий Максимов был задержан сотрудниками УФСБ прямо в его рабочем кабинете при получении взятки в размере 150 тысяч рублей. Это был задаток, в целом Максимов потребовал 300 тысяч рублей от учредителя коммерческого предприятия взамен на обещание не принимать меры за допущенные нарушения миграционного законодательства.

В отношении Дмитрия Максимова было возбуждено уголовное дело о получении взятки должностным лицом в крупном размере. Так же взяточник был уволен из органов полиции. В ходе расследования на его имущество наложен арест на сумму более 8 млн. рублей. Под тяжестью собранных доказательств на стадии завершения предварительного расследования он в полном объеме признал свою вину.