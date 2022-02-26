26.02.2022
17:46
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Судебная хроника

В суде экс-директора «Водоканала» будет защищать известный адвокат

В Якутский городской суд поступило уголовное дело в отношении бывшего руководителя АО «Водоканал» и его супруги. Николай Жестков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенное из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов организации и тяжкие последствия, его супруга — в пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Защищает интересы экс-директора «Водоканала», можно сказать, звездный адвокат Сергей Аверцев, который представлял интересы потерпевших в громком деле российского актера Михаила Ефремова. «Я готов сегодня в открытую заявить, что более необоснованного обвинения не встречал за всю свою карьеру», — сообщил он «ЯВ».
Полностью в «ЯВ»

Фото: News.Ykt.ru
Источник: ЯВ
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