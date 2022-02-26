В суд отправлено дело экс-главы Алданского района Северина Позднякова

Прокуратура Алданского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Алданского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное из иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства), сообщает пресс-служба прокуратуры РС(Я).

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность главы района, подписал в период 2015 г. фиктивные акты приемки выполненных работ и справки об их стоимости по муниципальному контракту на приобретение жилья для детей-сирот. На основании данных документов строительной организации переведены средства бюджета в сумме более 34,5 млн рублей. Впоследствии строительство объекта не завершено, контракт на приобретение квартир не исполнен. С учетом неустойки общая сумма ущерба, причиненного бюджету муниципального образования, составила более 45 миллионов рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в Алданский районный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано СО по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия).