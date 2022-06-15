15.06.2022
11:04
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Судебная хроника

Сунтар: Ревнивец проволок соперника, привязав к авто за ноги — следствие

Прокурор Сунтарского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с применением насилия опасного для здоровья).

По версии следствия, в конце ноября 2021 года мужчины по предварительному сговору, из чувства ревности одного из них к своей гражданской супруге, применив путем нанесения телесных повреждений насилие в отношении потерпевшего, опасного для его жизни и здоровья, силой удерживали его в салоне автомобиля. При этом, привязав его за ноги тросом к автомобилю, проволокли по дороге.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

Мужчинам согласно санкции инкриминируемой статьи грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Уголовное дело расследовано старшим следователем Нюрбинского МСО СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия). 

 

Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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