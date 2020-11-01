В субботу по Якутии горели дома и дачи

31 октября 2020 г. в 00.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Рощинская в п. Н. Бестях Мегино-Кангаласского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через две минуты, горел пристрой открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден пристрой по всей площади. Общая площадь пожара 4,5 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

31 октября 2020 г. в 13.19 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме на улице 50 лет ВЛКСМ в г. Алдан Алданского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через три минуты, был виден дым из подъезда. В результате пожара было горение мусора в одной из квартир на площади 1 кв.м. Спасен жилой дом. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо – хозяйка, ущерб устанавливается.

31 октября 2020 г. в 13.21 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частная дача в СНТ «Солнечный кооператив» п. Светлый Мирнинского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через четыре, из под кровли был виден дым. В результате пожара огнем повреждена дача по всей площади 6,25 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

31 октября 2020 г. в 14.51 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частная дача в районе дач ОФ №3 г. Мирный Мирнинского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения из под кровли был виден дым. В результате пожара огнем повреждена дача по всей площади 18 кв.м. Предположительная причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

31 октября 2020 г. в 16.03 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Шалагина в с. Улахан-Кюель Верхоянского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через четыре минуты, открытым огнем горел гараж. В результате пожара огнем повреждены стена, потолочное перекрытие и частично кабина трактора на общей площади 54 кв.м. Пожарными спасены гараж и автомобиль. Предположительная причина – короткое замыкание подогревателя двигателя трактора. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

31 октября 2020 г. в 16.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом строении на улице Ленина в г. Алдан Алданского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через две минуты, был виден дым. В результате пожара огнем поврежден матрас на площади 1 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

31 октября 2020 г. в 19.03 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 4-хквартирном жилом доме на улице Спасская в г. Олекминск Олекминского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через пять минут, горело потолочное перекрытие в одной из квартир открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие в одной из квартир на площади 3 кв.м. Спасен жилой дом. Предположительная причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновный и ущерб устанавливаются.

31 октября 2020 г. в 19.12 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 3-хквартирном жилом доме на переулке Якутский в г. Алдан Алданского района. На момент прибытия первого пожарного подразделения, через три минуты, был виден дым. В результате пожара огнем повреждены полы на веранде на площади 1,5 кв.м. Спасен жилой дом. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!