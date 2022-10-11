11.10.2022
18:28
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Происшествия

В Студгородке поймали маньяка? — Whatsapp

На днях в Whatsapp и соцсетях распространились сообщения о том, что якобы в Студгородке СВФУ появился маньяк. Он наблюдает и гонится за девушками. В сообщениях призывают носить с собой перцовки и электрошокеры, а парней просят провожать девушек. Позже объявили, что «маньяка» поймали при входе в общежитие № 20.
Однако в пресс-службе МВД Якутии сообщили тгк @yakutia_kp, что подобных фактов не было зарегистрировано. Возможно, это всего лишь слухи, пишет @yakutia_kp, отметив, что в 2020 году здесь поймали эксгибициониста, который пугал детей и женщин.

Фото: тгк @yakutia_kp
Источник: тгк @yakutia_kp

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