В студенческом общежитии Якутска пойман подлый приятель

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» в один период поступили несколько заявлений от студенток среднего специального образовательного учреждения. Выяснилось, что в общежитии стали пропадать личные вещи проживающих. У одной из студенток из комнаты исчез ноутбук, вторая лишилась смарт-часов и фирменных кроссовок, а у третьей пропали беспроводные наушники. Общий материальный ущерб, нанесенный будущим специалистам составил свыше 62 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность злоумышленника. Им оказался 22-летний жилец того же общежития. Оперативники установили, что молодой человек имел наглость похищать ценные вещи девушек, которые считали его своим приятелем. Он часто заходил к ним в гости. Например, беспроводные наушники он похитил в тот момент, когда они все вместе смотрели сериал.

Полицейским удалось изъять смарт-часы и кроссовки, а остальное он успел заложить в ломбард. Как оказалось, кроссовки он унес в организацию, где проходил практику.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде.