В студенческом общежитии искали наркотики

В рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» и в целях профилактики правонарушений и раннего выявления употребления, хранения и сбыта наркотических препаратов оперативными сотрудниками и бойцами отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) посетили ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж».

1 из 3

Полицейские провели в учебном корпусе и общежитии колледжа проверку помещений с использованием служебной собаки Центра кинологической службы МВД по Республике Саха (Якутия) на предмет обнаружения запрещенных веществ. По итогам проверок нарушений выявлено не было.

Также во время профилактического мероприятия велась пропаганда здорового образа жизни, формирование в молодежной среде негативного отношения к наркомании, о вреде и последствиях потребления наркотиков и о законодательной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Мероприятие охватило более 2000 студентов, обучающихся в якутском медицинском колледже.