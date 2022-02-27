В строящихся школах Якутии должны быть классы по изучению родных языков

Новая государственная программа по сохранению и развитию родных языков, действующая с 2021 года, направлена не только на издание учебников и учебно-методических материалов, как это было ранее, но и включает в себя научно обоснованный подход к изучению родных языков и литературы, применение цифровых технологий, популяризацию знаний. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Якутии Сергей МЕСТНИКОВ

во время прямого эфира итогового отчета органов государственной власти перед населением 26 февраля.

«Главой республики Айсеном Николаевым перед нами поставлены новые задачи и расставлены приоритеты по сохранению и развитию родных языков и литературы. Прежде всего это применение научно обоснованного подхода к изучению якутского языка и коренных малочисленных народов Севера и Сибири. Мы планируем в течение двух ближайших лет полностью искоренить дефицит необходимых учебников. Максимально внедрить цифровые технологии в изучении родных языков, популяризировать языковые ценности, в частности, через телевидение и интернет пространство», — подчеркнул по время прямого эфира Сергей Местников. Он отметил, что будет осуществлен перевод в электронный формат 15-томного толкового словаря якутского языка, создан детский контент на телевидении, в ютубе и многое другое.

Одной из приоритетных задач, поставленных главой региона, Сергей Местников также обозначил открытие классов в новых строящихся образовательных учреждениях. «В школах, которые сейчас строятся, прежде всего в городе Якутске, а их строится и будет еще построено по всей республике немало, должны быть созданы классы по изучению якутского языка и родных языков коренных малочисленных народов».

Он акцентировал внимание на том, что создание необходимых условий в образовательных учреждениях, безусловно, влияет на сохранение и развитие языков у подрастающего поколения, но необходима популяризация духовных ценностей в семье, личный пример родителей.

«Прежде всего в семье должно закладываться знание, желание ребенка знать свой родной язык. Если в семье все общаются с ребенком не на родном языке, то в школе его вряд ли этому научат, поэтому все должно идти с семьи. Уверен, что с поставленными задачами мы справимся», — подытожил Сергей Местников.