В строящемся Парке Победы посажено больше двух тысяч саженцев

Сегодня заместитель главы города по развитию территорий Евгений Григорьев и депутат Ил Тумэн Виктор Федоров проинспектировали ход работы по благоустройству территории Парка Победы на местности «Ус Сэргэ», где завершилась посадка саженцев.

«Состоялось яркое событие в жизни нашего города. Благодарю всех жителей, кто принял участие в посадке деревьев. Это дань и уважение к истории своей страны», — отметил Евгений Григорьев.

Как рассказал Евгений Николаевич, определен первичный дизайн проекта. «По нему мы будем закладывать архитектурные решения для разработки проектно-сметной документации. Заказчиком проектирования строительства выступает МКУ «Главстрой». Работа ведется в плановом режиме. К осени 2020 года все работы по строительству Парка Победы должны завершиться», — прокомментировал заммэра.

На территории паркового комплекса появятся площадь, мемориальный маршрут, водоем с фонтаном, дорожки для бега и езды на велосипедах, зоны для детей, занятий спортом, настольных игр и гамаков, фудкорта и амфитеатр. Как сообщил народный депутат Ил Тумэн Виктор Федоров, посажено 2233 дерева.

Напомним, в Якутске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет создан новый современный Парк Победы площадью 78 200 кв. метров в местности у стелы «Три сэргэ», которая пользуется большой популярностью у молодоженов.