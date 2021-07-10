В строительстве аэропорта Якутии участвует турецкий подрядчик

В г. Мирный с прошлого года ведется строительство аэропортового комплекса. Новая воздушная гавань появится в столице алмазного края до 2024 года. Площадка строительства находится в 3 километрах к северо-востоку от действующего аэропорта.

С ходом работ ознакомился Айсен Николаев во время рабочей командировки в Мирнинский район. Глава республики встретился с представителями заказчика и подрядных организаций, которые задействованы в строительстве аэропортового комплекса.

Строительство аэропортового комплекса ведется в рамках Государственной программы «Развитие транспортной системы России» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Всего на строительные работы выделено более 20 млрд рублей, из которых 11 млрд рублей инвестирует «АЛРОСА». Остальные средства предусмотрены в федеральном бюджете и бюджете Госкорпорации по организации воздушного движения.

Из средств, выделяемых «АЛРОСА», 8,6 млрд рублей идут на возведение аэровокзального комплекса с привокзальной площадью и служебной территорией. Генеральным подрядчиком строительства выступает ООО «Нефтегазстрой». Так же в строительстве аэровокзального комплекса и служебно-технической территории задействованы структурные подразделения «АЛРОСА».

Руководитель организации заказчика-застройщика строительства объектов, финансируемых «АЛРОСА», ООО «Аэропорт «Мирный», Олег Кочанов доложил Айсену Николаеву о ходе реализации проекта. На сегодняшний день выполнены работы подготовительного периода, завершено устройство теплоизоляционной насыпи, приступили к возведению свайного основания здания аэровокзала. Строительные работы ведутся в соответствии с намеченным графиком. Завершение работ и ввод аэропортового комплекса в эксплуатацию намечен на декабрь 2023 года. Вместе с основным объектом, идет строительство новой автомобильной дороги к аэропорту, линий электропередач и внешних сетей теплоснабжения. Работы по объектам ведутся в соответствии с общим графиком строительства.

Строительство плоскостных сооружений аэродрома «Мирный» финансируется из федерального бюджета. В сентябре 2020 года по итогам конкурсных процедур подписан государственный контракт с турецкой компанией «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ». Стоимость объектов строительства составляет 9,6 млрд рублей. В настоящее время подрядчик осуществляет работы по устройству теплоизоляционной насыпи взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек и патрульной дороги. Длина новой взлетно-посадочной полосы составит 2 860 метров, ширина — 44 метра. Перрон будет иметь 18 мест для стоянки воздушных судов разных типов. Представители подрядной организации «АНТ ЯПЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» также доложили Айсену Николаеву о ходе ведения строительных работ.