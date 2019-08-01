В Строительном округе стартует акция «Собери ребенка в школу» -2019

Управа Строительного округа объявляет о старте благотворительной акции «Собери ребенка в школу-2019», которая продлится до конца августа.

Не за горами сентябрь и очень многие родители начинают беспокоиться о подготовке всего необходимого для ребенка.

Учиться без тетрадей и ручек, согласитесь, невозможно. Как и рисовать без красок и кисточек или лепить — без пластилина. Но в малообеспеченных семьях средств на их приобретение практически нет, поэтому каждый день к нам обращаются малоимущие семьи с просьбой помочь собрать детей в школу.

Все вместе мы можем помочь детям вооружиться необходимым набором школьных принадлежностей, чтобы они могли полноценно включиться в учебный процесс.

Ждем вашего участия, наши дорогие друзья. Нам и нашим ребятам ценна любая помощь. Будем признательны всем, кто лично или корпоративно поддержит нашу акцию.

Давайте подарим детям к 1 Сентября настоящий праздник!

Ждем вас в любой будний день с 9:00 до 16:00 в Управу Строительного округа по адресу ул. Клары Цеткин, 2, кабинет 3 (социальный отдел).

С удовольствием ответим на любые вопросы по телефону 89241731578 — Именев И.А.